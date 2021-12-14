За грою найкращого бомбардира УПЛ 2021/22 стежать не лише італійські клуби, про що повідомлялося раніше.

Кілька днів тому стало відомо, що Довбик цікавить тріо італійських клубів – мова йшла про Наполі, Болонью та Фіорентину. Проте журналіст Михайло Співаковський назвав ще кількох претендентів на 24-річного форварда збірної України.

"Осіння частина УПЛ змінила статус Довбика на трансферному ринку. Якщо раніше це був достатньо молодий гравець, якого побачили на чемпіонаті Європи, то зараз це людина, на користь якої говорить статистика, адже він розриває УПЛ. Давно ніхто з українців стільки не забивав за осінню частину.

Довбик перебуває на радарах трьох клубів Серії А, – ЗМІ

Довбик і його команда не готові розглядати просто пропозиції з якогось чемпіонату для розвитку – наприклад, з умовної Бельгії. Це одразу "ні". Це ж стосується і клубів другої-третьої руки топ-чемпіонатів. Апетити зросли, це повинна бути хоч якась "невбога" команда.

Був і є інтерес від італійських клубів – знаю про Торіно, Фіорентину (тут все залежить від Влаховіча) та Болоньї. Про Наполі не чув. Також є один англійський клуб, який іде в зоні єврокубків, а ще включився один клуб з Бундесліги, представник якого готовий був приїхати на матч СК Дніпро-1, розмовляти і дивитися. Але цей клуб не влаштовує Довбика і його команду.

Ймовірність побачити його в Динамо чи Шахтарі – дуже й дуже мала. Довбик, швидше за все, завершить сезон в Україні. Якщо найкращий бомбардир поточного сезону УПЛ зможе закінчити чемпіонат із 20+ голами, то це підвищить його вартість.

При цьому сам Артем хоче спробувати себе у топ-чемпіонаті", – зазначив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

У чемпіонаті України 2021/22 Довбик є найкращим бомбардиром. В його активі 14 голів у 17-ти матчах (три – з пенальті). Віктор Циганков, який іде другим, відстає на 3 м'ячі.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?