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УПЛ озвучила претендентів на звання найкращих у червні – представників Десни більше, ніж у Шахтаря і Динамо

21:30 - Читать на русском
УПЛ озвучила претендентів на звання найкращих у червні – представників Десни більше, ніж у Шахтаря і Динамо
Гравці Десни / фото ФК Десна

УПЛ визначила кандидатів на нагороду найкращому гравцю та тренеру в травні та червні.

На нагороду найкращому гравцю травня-червня претендують Марлос та Тете (Шахтар), Миколенко та Буяльський (Динамо), Гітченко, Фаворов та Філіппов (Десна) і Кочергін (Зоря), повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Серед наставників на нагороду мають шанси Луїш Каштру, Олексій Михайличенко, Олександр Рябоконь та Віктор Скрипник.

Нагадаємо, доля чемпіонства в Україні вже визначена – Шахтар достроково став володарем трофею. А от за другу сходинку ведеться запекла боротьба між Динамо, Десною та Зорею.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

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