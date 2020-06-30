УПЛ озвучила претендентів на звання найкращих у червні – представників Десни більше, ніж у Шахтаря і Динамо

УПЛ визначила кандидатів на нагороду найкращому гравцю та тренеру в травні та червні.

На нагороду найкращому гравцю травня-червня претендують Марлос та Тете (Шахтар), Миколенко та Буяльський (Динамо), Гітченко, Фаворов та Філіппов (Десна) і Кочергін (Зоря), повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Серед наставників на нагороду мають шанси Луїш Каштру, Олексій Михайличенко, Олександр Рябоконь та Віктор Скрипник.

Нагадаємо, доля чемпіонства в Україні вже визначена – Шахтар достроково став володарем трофею. А от за другу сходинку ведеться запекла боротьба між Динамо, Десною та Зорею.

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