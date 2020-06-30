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УПЛ озвучила претендентов на звание лучших в июне – представителей Десны больше, чем у Шахтера и Динамо

21:32 - Читати українською
УПЛ озвучила претендентов на звание лучших в июне – представителей Десны больше, чем у Шахтера и Динамо
Игроки Десны / фото ФК Десна

УПЛ определила кандидатов на награду лучшему игроку и тренеру в мае и июне.

На награду лучшему игроку мая-июня претендуют Марлос и Тете (Шахтер), Миколенко и Буяльский (Динамо), Гитченко, Фаворов и Филиппов (Десна) и Кочергин (Зоря), сообщает официальный сайт УПЛ.

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Среди наставников на награду имеют шансы Луиш Каштру, Алексей Михайличенко, Александр Рябоконь и Виктор Скрипник.

Напомним, судьба чемпионства в Украине уже определена – Шахтер досрочно стал обладателем трофея. А вот за второе место ведется ожесточенная борьба между Динамо, Десной и Зарей.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко

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