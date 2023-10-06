УПЛ оголосила претендентів на звання найкращих гравця та тренера вересня
15:46 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга готується роздавати індивідуальні нагороди за підсумками минулого місяця.
УПЛ на своєму сайті оголосила претендентів на звання найкращого гравця та тренера вересня.
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Зокрема, за право отримати нагороду найкращого гравця змагаються: Володимир Бражко та Назарій Волошин (обидва – Динамо), Максим Задерака (Кривбас) і Максим Прядун (ЛНЗ). Обрати найдостойнішого можна за посиланням.
На звання найкращого тренера претендують: Мірча Луческу (Динамо), Віталій Пономарьов (Рух), Юрій Вернидуб (Кривбас) та Роман Григорчук (Чорноморець). Віддати голос за свого фаворита можна тут.
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