Матчі 11-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 20 по 22 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Центральним поєдинком туру стане протистояння між Динамо та СК Дніпро-1 – першим треба максимально користати з осічки Шахтаря, а другим надолужувати після провального старту сезону. Окрім того, цікаво буде поспостерігати за дуеллю корифеїв українського тренерського цеху – Романа Григорчука і Володимира Шарана.

20 жовтня (п'ятниця)

Оболонь – Зоря – 17:00

Металіст 1925 – Кривбас – 19:00

21 жовтня (субота)

Чорноморець – Минай – 15:00

Шахтар – ЛНЗ – 17:00

Олександрія – Колос – 19:00

22 жовтня (неділя)

Верес – Рух – 13:00

Ворскла – Полісся – 15:00

Динамо – СК Дніпро-1 – 17:00

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