Мирча Луческу и Юрий Вернидуб / Фото из открытых источников

УПЛ на своем сайте объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера сентября.

"Не только Шахтер": Бражко назвал конкурентов Динамо в борьбе за чемпионство

В частности, за право получить награду лучшего игрока соревнуются: Владимир Бражко и Назарий Волошин (оба – Динамо), Максим Задерака (Кривбасс) и Максим Прядун (ЛНЗ). Выбрать самого достойного можно по ссылке.

На звание лучшего тренера претендуют: Мирча Луческу (Динамо), Виталий Пономарев (Рух), Юрий Вернидуб (Кривбасс) и Роман Григорчук (Черноморец). Отдать голос за своего фаворита можно тут.