УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера сентября
15:46 - Читати українською
Украинская Премьер-лига готовится раздавать индивидуальные награды по итогам прошлого месяца.
УПЛ на своем сайте объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера сентября.
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В частности, за право получить награду лучшего игрока соревнуются: Владимир Бражко и Назарий Волошин (оба – Динамо), Максим Задерака (Кривбасс) и Максим Прядун (ЛНЗ). Выбрать самого достойного можно по ссылке.
На звание лучшего тренера претендуют: Мирча Луческу (Динамо), Виталий Пономарев (Рух), Юрий Вернидуб (Кривбасс) и Роман Григорчук (Черноморец). Отдать голос за своего фаворита можно тут.
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