УПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця та тренера чемпіонату у вересні.

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Зокрема, за право отримати нагороду найкращого гравця змагаються Василь Руніч (Рух), Богдан Лєднєв (СК Дніпро-1), Володимир Бражко (Динамо) та Іван Нестеренко (Ворскла). Обрати найдостойнішого можна за посиланням.

На звання найкращого тренера претендують Мірча Луческу (Динамо), Віталій Пономарьов (Рух), Валерій Іващенко (Оболонь) та Віктор Скрипник (Ворскла). Віддати голос за свого фаворита можна тут.

Нагадаємо, після 9-ти турів у трійці лідерів йдуть Шахтар, Кривбас та Чорноморець. За втраченими очками беззаперечним номером 1 є Динамо, яке відстає від "гірників" на 3 очки і має три гри в запасі. Замикають турнірну таблицю Верес, Зоря та Минай.

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