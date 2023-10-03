УПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера чемпионата в сентябре.

Стимулом должны быть деньги – клуб УПЛ придумал способ, как наказывать арбитров за грубые ошибки

В частности, за право получить награду лучшего игрока соревнуются Василий Рунич (Рух), Богдан Леднев (СК Днепр-1), Владимир Бражко (Динамо) и Иван Нестеренко (Ворскла). Выбрать самого достойного можно по ссылке.

На звание лучшего тренера претендуют Мирча Луческу (Динамо), Виталий Пономарев (Рух), Валерий Иващенко (Оболонь) и Виктор Скрипник (Ворскла). Отдать голос за своего фаворита можно здесь.

Напомним, после 9-ти туров в тройке лидеров идут Шахтер, Кривбасс и Черноморец. По потерянным очкам безоговорочным номером 1 является Динамо, которое отстает от "горняков" на 3 очка и имеет три игры в запасе. Замыкают турнирную таблицу Верес, Заря и Минай.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?