Юрій Мороз із Чорноморця здобув нагороду найкращого тренера, а форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш – найкращого гравця, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка

Керманич "моряків" може похизуватися перемогою над Металістом 1925 з рахунком 2:1. Натомість Аллах'яр відзначився рятівним голом у поєдинку проти Динамо (1:1). Ймовірно, це був останній м'яч іранця в Україні, оскільки після оренди він повертається до Фенербахче.

Це був завершальний тур УПЛ у 2021-му, і команди йдуть на відпочинок до кінця лютого наступного року.

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