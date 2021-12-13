УПЛ назвала лучших тренера и игрока в последнем туре года
Экспертная комиссия УПЛ выбрала героев 18-го тура, который подытожил 2021 год.
Юрий Мороз из Черноморца получил награду лучшего тренера, а форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш – лучшего игрока, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Кормчий "моряков" может похвастаться победой над Металлистом 1925 года со счетом 2:1. Аллахьяр отметился спасительным голом в поединке против Динамо (1:1). Вероятно, это был последний мяч иранца в Украине, поскольку после аренды он возвращается в Фенербахче.
Это был завершающий тур УПЛ в 2021-м, и команды уходят на отдых до конца февраля следующего года.
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