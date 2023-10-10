УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 10-го туру – не обійшлось без скандалу під час голосування
Українська Прем'єр-ліга оголосила результати голосування за найкращих гравця та наставника 10-го туру.
Буяльський випередив гравців Полісся – Козака та Будківського – у голосуванні за найкращого футболіста в 10-му турі, повідомляє офіційний Telegram-канал УПЛ.
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Капітан Динамо набрав 36% голосів, тоді як за Козака проголосували 31%, а за Будківського – 27%. Серед тренерів безальтернативним переможцем став Юрій Калітвінцев, якого обрали 48% респондентів.
Також зазначається, що голосування у Telegram було достроково припинено та анульоване через підозрілу активність та неспівпадіння статистичних даних і результатів. Через анонімну модель голосування у Telegram і неможливість контролю над потенційними залученнями ботів, Українська Премʼєр-Ліга відмовляється від подальшої практики голосування через дану платформу. Голоси користувачів, які віддали через Telegram були не зараховані.
Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ