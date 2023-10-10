Буяльский опередил игроков Полесья – Козака и Будковского – в голосовании за лучшего футболиста в 10-м туре, сообщает официальный Telegram-канал УПЛ.

Буяльский взорвался после поражения Полесью: "Лучше вообще не выходить на поле – засчитают 0:3, и все"

Капитан Динамо набрал 36% голосов, тогда как за Козака проголосовали 31%, а за Будковского – 27%. Среди тренеров безальтернативным победителем стал Юрий Калитвинцев, которого выбрали 48% респондентов.

Также отмечается, что голосование в Telegram было досрочно прекращено и аннулировано из-за подозрительной активности и несовпадения статистических данных и результатов. Из-за анонимной модели голосования в Telegram и невозможности контроля над потенциальными привлечениями ботов, Украинская Премьер-Лига отказывается от дальнейшей практики голосования через данную платформу. Голоса пользователей, которые отдали через Telegram были не засчитаны.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ