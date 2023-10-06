– Початок гри був хорошим, але потім усе пішло не за планом?

– Це м’яко сказати "не за планом". Після таких ігор хочеться не у футбол грати, а піти у якусь іншу професію. Тому що, якщо так ганьбитися, як ми зганьбилися після рахунку 2:1 на нашу користь, краще взагалі не виходити на поле. Зарахують технічну поразку 0:3 – та й усе.

– Але у чому причина такої ситуації? Що пішло не так? Адже команда грала у більшості та вела у рахунку...

– Кожен має розібратися у собі, дати відповідь на запитання, що він робить у київському Динамо, і які завдання вирішує. Якщо ми, футболісти, вирішуємо завдання не вилетіти, то про це треба прямо сказати, а якщо стати чемпіонами – то краще не виходити на поле, щоб так грати.

Полісся – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

– Під час матчу було багато спірних рішень, суддя неодноразово звертався до VAR, що можете сказати з цього приводу?

– Арбітр добре судив, все по ділу. Лише епізод з червоною карткою Караваєву я ще не подивився у повторі, тому нічого не можу сказати. Загалом, до нього питань немає.

– Яке враження у вас склалося про Полісся, де грає багато ваших колишніх одноклубників? Чого, на вашу думку, ця команда здатна досягти у нинішньому сезоні?

- Коли у команди хороше фінансування, тоді і завдання перед нею ставляться максимальні, і підбираються футболісти, які можуть їх виконати. Полісся показало, що у них амбіційний проєкт, вони вливають кошти та підписують хороших футболістів для своїх завдань.

– А чи приємно з ними грати у футбол? Вони діють відкрито?

– Так, вони добре грають. І самі це роблять, і іншим дають, не закриваються в обороні. З такими командами цікаво грати, – резюмував Буяльський у коментарі прес-службі Динамо.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ