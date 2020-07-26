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УПЛ назвала місце і час фіналу плей-офф за Лігу Європи

16:41 - Читать на русском
УПЛ назвала місце і час фіналу плей-офф за Лігу Європи
Колос – Маріуполь

Колос та Маріуполь дізналися, де проведуть вирішальний матч за путівку в кваліфікацію Ліги Європи.

 

Фінал плей-офф УПЛ Колос – Маріуполь за Лігу Європи відбудеться на НСК Олімпійський 29 липня о 19:30, повідомляє прес-служба організації.

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Нагадаємо, право розіграти останню путівку до ЛЄ від України вибороли ковалівці та маріупольці. Підопічні Руслана Костишина впевнено переграли СК Дніпро-1 (4:1), а команда Олександра Бабича мінімально здолала Олександрію (2:1).

До слова, у регулярному сезоні Колос посів останнє місце у верхній шістці, а Маріуполь фінішував другим у нижньому секстеті.

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