УПЛ назвала місце і час фіналу плей-офф за Лігу Європи

Фінал плей-офф УПЛ Колос – Маріуполь за Лігу Європи відбудеться на НСК Олімпійський 29 липня о 19:30, повідомляє прес-служба організації.
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Нагадаємо, право розіграти останню путівку до ЛЄ від України вибороли ковалівці та маріупольці. Підопічні Руслана Костишина впевнено переграли СК Дніпро-1 (4:1), а команда Олександра Бабича мінімально здолала Олександрію (2:1).
До слова, у регулярному сезоні Колос посів останнє місце у верхній шістці, а Маріуполь фінішував другим у нижньому секстеті.
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