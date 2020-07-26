УПЛ назвала место и время финала плей-офф за Лигу Европы

Колос и Мариуполь узнали, где проведут решающий матч за путевку в квалификацию Лиги Европы.

Финал плей-офф УПЛ Колос – Мариуполь за Лигу Европы состоится на НСК Олимпийский 29 июля в 19:30, сообщает пресс-служба организации.

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Напомним, право разыграть последнюю путевку в ЛЕ от Украины завоевали ковалевцы и мариупольцы. Подопечные Руслана Костышина уверенно переиграли СК Днепр-1 (4:1), а команда Александра Бабича минимально одолела Александрию (2:1).

К слову, в регулярном сезоне Колос занял последнее место в верхней шестерке, а Мариуполь финишировал вторым в нижнем секстете.

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