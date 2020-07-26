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Вірт спрогнозував останнього учасника Ліги Європи від України

11:22 - Читать на русском
Вірт спрогнозував останнього учасника Ліги Європи від України
Колос – Маріуполь / Фото ФК Колос

Екс-голкіпер збірної України, а нині наставник Вереса Юрій Вірт поділився думками про битву за ЛЄ між Колосом та Маріуполем.

"Фаворитом вирішального поєдинку буде Колос, який прийме Маріуполь у Києві. Колос вперше в історії може пробитися в Лігу Європи, і це стане чудовим стимулом для команди.

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Що стосується Маріуполя, то він вже виступав раніше на євроарені. У цьому колективі є багато талановитої молоді, яка через матчі Ліги Європи отримає шанс швидше вирости у справжніх майстрів.

Загалом, чекаю у фіналі видовищного футболу і сподіваюся, що на таку гру із задоволенням прийдуть уболівальники", – цитує Вірта Команда 1.

Нагадаємо, останню путівку у Лігу Європи Колос та Маріуполь розіграють 29 липня, початок о 18:00.

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Теги
Колос Колос Юрій Юрій Вірт Маріуполь Маріуполь Ліга Європи
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