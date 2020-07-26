Вірт спрогнозував останнього учасника Ліги Європи від України

Екс-голкіпер збірної України, а нині наставник Вереса Юрій Вірт поділився думками про битву за ЛЄ між Колосом та Маріуполем.

"Фаворитом вирішального поєдинку буде Колос, який прийме Маріуполь у Києві. Колос вперше в історії може пробитися в Лігу Європи, і це стане чудовим стимулом для команди.

Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Що стосується Маріуполя, то він вже виступав раніше на євроарені. У цьому колективі є багато талановитої молоді, яка через матчі Ліги Європи отримає шанс швидше вирости у справжніх майстрів.

Загалом, чекаю у фіналі видовищного футболу і сподіваюся, що на таку гру із задоволенням прийдуть уболівальники", – цитує Вірта Команда 1.

Нагадаємо, останню путівку у Лігу Європи Колос та Маріуполь розіграють 29 липня, початок о 18:00.

Маріуполь здобув сенсаційну перемогу над Олександрією – чемпіон світу вивів азовців у фінал плей-офф УПЛ