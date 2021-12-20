Українська Прем'єр-ліга обрала шістьох гравців, які претендуватимуть на звання найкращого гравця чемпіонату за останні два місяці.

На перемогу в голосуванні претендують Артем Довбик та Олександр Пихальонок (СК Дніпро-1), Аллах'яр Сайядманеш (Зоря), Віталій Буяльський (Динамо), Михайло Мудрик (Шахтар) та Дмитро Різник (Ворскла), повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо дуже зацікавлене у трансфері Довбика – СК Дніпро-1 встановив шалений цінник

Додамо, що СК Дніпро-1 за період з листопада по грудень здобув 6 перемог з 6. Довбик у них відзначився 9 голами та 3 асистами, а Пихальонок за стільки ж поєдинків забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Сайядманеш у складі Зорі за цей час зіграв у 4 іграх, в яких забив гол у ворота Динамо та 2 асистував партнерам в інших поєдинках. Буяльський претендує завдяки 3 голам у 6 зустрічах, а Мудрик у 6 матчах відзначився 1 голом та віддав 5 асистів. Різник же зіграв у всіх 6 матчах, в яких втримав ворота на замку у 2 іграх. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ