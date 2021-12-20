На победу в голосовании претендуют Артем Довбик и Александр Пихалёнок (СК Днепр-1), Аллахьяр Сайядманеш (Заря), Виталий Буяльский (Динамо), Михаил Мудрик (Шахтер) и Дмитрий Ризнык (Ворскла), сообщает официальный сайт УПЛ.

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Добавим, что СК Днепр-1 за период с ноября по декабрь одержал 6 побед из 6. Довбик у них отличился 9 голами и 3 ассистами, а Пихалёнок за столько же поединков забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Сайядманеш в составе Зари за это время сыграл в 4 играх, в которых забил гол в ворота Динамо и дважды ассистировал партнерам в других поединках. Буяльский претендует благодаря 3 голам в 6 встречах, а Мудрик в 6 матчах отличился 1 голом и отдал 5 ассистов. Ризнык же сыграл во всех 6 матчах, в которых удержал ворота на замке в 2 играх. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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