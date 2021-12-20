Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може піти на підвищення вже у зимове трансферне вікно.

Луческу прагне бачити у Динамо форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика, повідомив журналіст Ігор Циганик у авторській програмі Циганик Live.

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За його інформацією, дніпряни не мають наміру відпускати свою головну зірку за суму, меншу ніж 12-15 млн євро. При цьому, СК Дніпро-1 отримає лише 50% від суми – друга половина дістанеться данському Мітьюлланду, з якого Довбик і перейшов до клубу з Дніпра.

У чемпіонаті України 2021/22 Довбик є найкращим бомбардиром. В його активі 14 голів у 17-ти матчах (три – з пенальті).

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