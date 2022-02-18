Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі розповів про підготовку підопічних і техніки до другої половини сезону.

"Ми проведемо тестування з фізичної підготовки та вирішимо, хто з арбітрів отримає призначення вже на 19 тур УПЛ.

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Також оцінимо теоретичну підготовку суддів за підтримки нашого технічного консультанта Ніколи Ріццолі. Він спеціалізується у питаннях VAR. У вівторок вдень, біля Будинку футболу, буде проведено презентацію третього фургона VAR", – сказав Лучі у коментарі Футбол NEWS.

Зауважимо, що раніше відеопомічник арбітра використовувався лише на окремих матчах УПЛ. Третій фургон повинен дозволити охоплювати тури повністю.

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