Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о подготовке подопечных и техники ко второй половине сезона.

"Мы проведем тестирование по физической подготовке и решим, кто из арбитров получит назначение уже на 19 тур УПЛ.

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Также оценим теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется на вопросах VAR. Во вторник днем возле Дома футбола будет проведена презентация третьего фургона VAR", – сказал Лучи в комментарии Футбол NEWS.

Заметим, что ранее видеопомощник арбитра использовался только на отдельных матчах УПЛ. Третий фургон должен позволить охватывать туры полностью.

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