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УПЛ нагородила найкращих за підсумками сезону 2019/20 – три номінації у Шахтаря і по одній у Зорі та Динамо

21:44 - Читать на русском
УПЛ нагородила найкращих за підсумками сезону 2019/20 – три номінації у Шахтаря і по одній у Зорі та Динамо
Луческу і Супряга / Сайт Динамо

Перед матчем за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо свої нагороди отримали головні герої минулого розіграшу УПЛ.

Представники "гірників" забрали відразу три призи – Пятов визнаний найкращим воротарем, Тайсон здобув звання найкращого гравця, а Мораєс став переможцем перегонів бомбардирів.

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Знайшовся свій лауреат і у Динамо. Форварда киян Владислава Супрягу визнали найкращим молодим гравцем сезону. Нагадаємо, що він рік захищав кольори СК Дніпро-1 на правах оренди. Перемогу в номінації "Найкращий тренер" здобув Віктор Скрипник, який приніс Зорі бронзові медалі.

Остання нагорода дісталася Катерині Монзуль – вона стала найкращим арбітром української Прем'єр-ліги 2019/20.

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Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України
08:00
24023
Теги
Динамо Динамо Віктор Віктор Скрипник Владислав Владислав Супряга Андрій Андрій Пятов Тайсон Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Зоря Зоря Катерина Монзуль
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