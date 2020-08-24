Марнотрат Супряга, розігрувач Кендзьора і сенсаційний дриблер з Олександрії – лідери за статистикою в першому турі УПЛ

Стартував новий сезон української Прем'єр-ліги. У першому турі відбулося 6 матчів – поєдинок Львова та Миная перенесли через коронавірус. Виділяємо лідерів за деякими важливими показниками.

– Владислав Супряга завдав найбільше ударів (5), але забив Олімпіку лише один гол. З реалізацією в молодого форварда були проблеми. Поки що він не сповна виправдовує довіру Луческу.

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– Томаш Кендзьора виконав найбільше передач (109) і відпрацював з найвищою точністю (98,17%). Поляк змушений закривати дірку в центрі оборони Динамо. І якщо з роботою на м'ячі він впорався, то до гри в захисті були питання.

– Віталій Вернидуб віддав найбільше передач з просуванням (20), ставши відповідальним за перший пас в оновленій лінії оборони Зорі. У підсумку луганці забили Десні лише один гол, а пропустили – три.

– Йоонас Тамм найчастіше вступав у єдиноборства при обороні (16 разів). Виграв лише 56% з них, але допоміг Десні переграти бронзового призера. Окрім цього, естонський центрбек відзначився голом і став одним з героїв зустрічі.

– Ніка Сітчінава найбільше боровся на другому поверсі (10 верхових дуелей). Форвард Інгульця намагався виграти повітря в СК Дніпро-1, однак до небезпечних моментів його зусилля не призвели.

– Владислав Дубінчак виконав найбільше навісів (10). І відпрацював з нормальною точністю – кожна друга подача у володіння Інгульця знаходила адресата. На жаль, конвертувати в голи кроси Дубінчака дніпрянам не вдалося.

– Артем Довбик найчастіше зустрічався з м'ячем у чужому штрафному майданчику (9 разів). І це принесло СК Дніпро-1 плоди. Нехай свої 4 моменти Артем не реалізував, але зумів викотити під результативний удар Цурікову.

– Богдан Мишенко виконав найбільше обіграшів (12). Дуже солідний показник для УПЛ. Мишенко став головним героєм Олександрії за підсумками розгрому Маріуполя – до дриблінгу додав асист і гол.

– Юрій Паньків здійснив найбільше сейвів (7). Поєдинок між Олександрією та Маріуполем не був настільки однобоким, як показує рахунок 4:1. Голкіперу "жовто-чорних" довелося часто рятувати команду.

– Євген Банада найчастіше фолив (5 разів). Ще один представник Олександрії, щоправда, тепер на чолі негативного рейтингу. При цьому хавбек обійшовся навіть без жовтої картки.

– Микола Матвієнко та Валерій Бондар виконали найбільше перехоплень (по 10). Дивно, що захисники Шахтаря виграли оборонну номінацію. Зайве підтвердження того, що матч проти Колоса був важким.

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Дані: Wyscout

Інфографіка: Telegram-канал "Смоловой"