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Марнотрат Супряга, розігрувач Кендзьора і сенсаційний дриблер з Олександрії – лідери за статистикою в першому турі УПЛ

23:20 - Читать на русском
Марнотрат Супряга, розігрувач Кендзьора і сенсаційний дриблер з Олександрії – лідери за статистикою в першому турі УПЛ
Супряга найбільше бив у першому турі / ФК Динамо

Стартував новий сезон української Прем'єр-ліги. У першому турі відбулося 6 матчів – поєдинок Львова та Миная перенесли через коронавірус. Виділяємо лідерів за деякими важливими показниками.

Владислав Супряга завдав найбільше ударів (5), але забив Олімпіку лише один гол. З реалізацією в молодого форварда були проблеми. Поки що він не сповна виправдовує довіру Луческу.

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Томаш Кендзьора виконав найбільше передач (109) і відпрацював з найвищою точністю (98,17%). Поляк змушений закривати дірку в центрі оборони Динамо. І якщо з роботою на м'ячі він впорався, то до гри в захисті були питання.

Віталій Вернидуб віддав найбільше передач з просуванням (20), ставши відповідальним за перший пас в оновленій лінії оборони Зорі. У підсумку луганці забили Десні лише один гол, а пропустили – три.

Йоонас Тамм найчастіше вступав у єдиноборства при обороні (16 разів). Виграв лише 56% з них, але допоміг Десні переграти бронзового призера. Окрім цього, естонський центрбек відзначився голом і став одним з героїв зустрічі.

Ніка Сітчінава найбільше боровся на другому поверсі (10 верхових дуелей). Форвард Інгульця намагався виграти повітря в СК Дніпро-1, однак до небезпечних моментів його зусилля не призвели.

Владислав Дубінчак виконав найбільше навісів (10). І відпрацював з нормальною точністю – кожна друга подача у володіння Інгульця знаходила адресата. На жаль, конвертувати в голи кроси Дубінчака дніпрянам не вдалося.

Артем Довбик найчастіше зустрічався з м'ячем у чужому штрафному майданчику (9 разів). І це принесло СК Дніпро-1 плоди. Нехай свої 4 моменти Артем не реалізував, але зумів викотити під результативний удар Цурікову.

Богдан Мишенко виконав найбільше обіграшів (12). Дуже солідний показник для УПЛ. Мишенко став головним героєм Олександрії за підсумками розгрому Маріуполя – до дриблінгу додав асист і гол.

Юрій Паньків здійснив найбільше сейвів (7). Поєдинок між Олександрією та Маріуполем не був настільки однобоким, як показує рахунок 4:1. Голкіперу "жовто-чорних" довелося часто рятувати команду.

Євген Банада найчастіше фолив (5 разів). Ще один представник Олександрії, щоправда, тепер на чолі негативного рейтингу. При цьому хавбек обійшовся навіть без жовтої картки.

Микола Матвієнко та Валерій Бондар виконали найбільше перехоплень (по 10). Дивно, що захисники Шахтаря виграли оборонну номінацію. Зайве підтвердження того, що матч проти Колоса був важким.

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Дані: Wyscout

Інфографіка: Telegram-канал "Смоловой"

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