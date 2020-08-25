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УПЛ наградила лучших по итогам сезона 2019/20 – три номинации у Шахтера и по одной у Зари и Динамо

21:44 - Читати українською
УПЛ наградила лучших по итогам сезона 2019/20 – три номинации у Шахтера и по одной у Зари и Динамо
Луческу и Супряга / Сайт Динамо

Перед матчем за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо свои награды получили главные герои прошлого розыгрыша УПЛ.

Представители "горняков" забрали сразу три приза – Пятов признан лучшим вратарем, Тайсон получил звание лучшего игрока, а Мораес стал победителем гонки бомбардиров.

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Нашелся свой лауреат и у Динамо. Форварда киевлян Владислава Супрягу признали лучшим молодым игроком сезона. Напомним, что он год защищал цвета СК Днепр-1 на правах аренды. Победу в номинации "Лучший тренер" одержал Виктор Скрипник, который принес Заре бронзовые медали.

Последняя награда досталась Екатерине Монзуль – она стала лучшим арбитром украинской Премьер-лиги 2019/20.

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