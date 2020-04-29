Упамекано визначився щодо переходу в Баварію, – ЗМІ

Оборонець німецького РБ Лейпциг Дайот Упамекано прийняв рішення щодо потенційного трансферу до мюнхенської Баварії.
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Натомість Упамекано продовжить контракт із "биками". Дія чинної угоди молодого француза з РБ Лейпциг розрахована до червня 2021-го. Сторони домовилися про продовження співпраці ще на рік.
Упамекано вірить, що може продовжити власний прогрес під керівництвом Юліана Нагельсманна. Крім того, 21-річний оборонець матиме шанс піти в інший клуб за власним бажанням влітку наступного року.
У нинішньому сезоні Дайот Упамекано провів 29 матчів у всіх турнірах.
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