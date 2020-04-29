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Упамекано визначився щодо переходу в Баварію, – ЗМІ

29 квітня 18:01 397 Читать на русском
Упамекано визначився щодо переходу в Баварію, – ЗМІ
Дайот Упамекано / фото із соцмереж

Оборонець німецького РБ Лейпциг Дайот Упамекано прийняв рішення щодо потенційного трансферу до мюнхенської Баварії.

Центрбек не переїде на Альянц-Арену найближчого літа, повідомляє Sky.de.

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Натомість Упамекано продовжить контракт із "биками". Дія чинної угоди молодого француза з РБ Лейпциг розрахована до червня 2021-го. Сторони домовилися про продовження співпраці ще на рік.

Упамекано вірить, що може продовжити власний прогрес під керівництвом Юліана Нагельсманна. Крім того, 21-річний оборонець матиме шанс піти в інший клуб за власним бажанням влітку наступного року.

У нинішньому сезоні Дайот Упамекано провів 29 матчів у всіх турнірах.

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Теги
Німеччина Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг Баварія Баварія Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Німеччини Дайот Упамекано Дайот Упамекано
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