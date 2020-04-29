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Відновлення Бундесліги під загрозою – у Німеччині знову фіксують спалах коронавірусу

29 квітня 11:18 1617 Читать на русском
Відновлення Бундесліги під загрозою – у Німеччині знову фіксують спалах коронавірусу
Німеччина може відкласти відновлення сезону / ФК Баварія

Німецька влада не поспішає дозволяти проведення футбольних матчів на території країни.

Плани Німецького футбольного союзу поновити розіграш чемпіонату 9 травня опинилися під питанням. Раніше в Німеччині пом'якшили карантинні заходи, а зараз у країні знову спостерігається зростання кількості хворих. Не виключено, що влада повторно запровадить додаткові обмеження. В такому випадку поновлення змагань знову доведеться відкласти, повідомляє Daily Mail.

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У Німеччині діагностовано майже 160 тисяч випадків COVID-19, але смертність складає лише 6 тисяч – це набагато менше, ніж в Італії та Іспанії.

Нагадаємо, до фінішу елітного дивізіону чемпіонату Німеччини залишилося 9 турів. Баварія очолює турнірну таблицю, випереджаючи Борусію Д на 4 очки.

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Теги
коронавірус Німеччина Бундесліга Німецький футбольний союз (DFB)
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