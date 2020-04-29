toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Упамекано определился относительно перехода в Баварию, – СМИ

18:02 54 Читати українською
Упамекано определился относительно перехода в Баварию, – СМИ
Дайот Упамекано / фото из соцсетей

Защитник немецкого РБ Лейпциг Дайот Упамекано принял решение относительно потенциального трансфера в мюнхенскую Баварию.

Центрбек не переедет на Альянц-Арену ближайшим летом, сообщает Sky.de.

Возобновление Бундеслиги под угрозой – в Германии снова фиксируют вспышку коронавируса

Вместо этого Упамекано продлит контракт с "быками". Действие текущего соглашения молодого француза с РБ Лейпциг рассчитано до июня 2021-го. Стороны договорились о продлении сотрудничества еще на год.

Упамекано верит, что может продолжить свой прогресс под руководством Юлиана Нагельсманна. Кроме того, 21-летний защитник получит шанс уйти в другой клуб по собственному желанию летом следующего года.

В нынешнем сезоне Дайот Упамекано провел 29 матчей во всех турнирах.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

blog_ava
"Перш ніж дати москалям сало, менти чистили ним черевики": як зародилися українські ультрас – 2 дні лютих боїв за Київ
12:30
328
Теги
Трансферы Бавария Бавария Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Упамекано Дайот Упамекано Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
14
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук