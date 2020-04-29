Упамекано определился относительно перехода в Баварию, – СМИ

Защитник немецкого РБ Лейпциг Дайот Упамекано принял решение относительно потенциального трансфера в мюнхенскую Баварию.

Центрбек не переедет на Альянц-Арену ближайшим летом, сообщает Sky.de.

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Вместо этого Упамекано продлит контракт с "быками". Действие текущего соглашения молодого француза с РБ Лейпциг рассчитано до июня 2021-го. Стороны договорились о продлении сотрудничества еще на год.

Упамекано верит, что может продолжить свой прогресс под руководством Юлиана Нагельсманна. Кроме того, 21-летний защитник получит шанс уйти в другой клуб по собственному желанию летом следующего года.

В нынешнем сезоне Дайот Упамекано провел 29 матчей во всех турнирах.

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