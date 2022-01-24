Керівництво Уотфорда вирішило достроково розірвати контракт з головним тренером Клаудіо Раньєрі, повідомляє The Athletic.

Евертон узгодив контракт з новим тренером для Миколенка, – журналіст

Італієць очолив клуб лише три місяці тому. Останньою краплею для босів Уотфорда стала поразка від аутсайдера АПЛ Норвіча (0:3). Варто відзначити, нещодавно Евертон звільнив Рафаеля Бенітеса також після поразки Норвічу (1:2). Це вже друга тренерська відставка в Уотфорді у нинішньому сезоні – чемпіон Англії 2015/16 повторив долю Хіско Муньйоса.

Після 20-ти турів АПЛ Уотфорд опустився у зону вильоту.

Норвіч розгромив Уотфорд у матчі з вимкненням світла та шедевральним голом Сарджента – "канарки" покинули зону вильоту