Руководство Уотфорда решило досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Клаудио Раньери, сообщает The Athletic.

Эвертон согласовал контракт с новым тренером для Миколенко, – журналист

Итальянец возглавил клуб всего три месяца назад. Последней каплей для боссов Уотфорда стало поражение от аутсайдера АПЛ Норвича (0:3). Стоит отметить, что недавно Эвертон уволил Рафаэля Бенитеса также после поражения Норвичу (1:2). Это уже вторая тренерская отставка в Уотфорде в нынешнем сезоне – чемпион Англии 2015/16 повторил судьбу Хиско Муньоса.

После 20 туров АПЛ Уотфорд опустился в зону вылета.

Норвич разгромил Уотфорд в матче с выключением света и шедевральным голом Сарджента – "канарейки" покинули зону вылета