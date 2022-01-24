Колишній наставник Порту та Фенербахче Вітор Перейра може найближчим часом очолити Евертон.

Перейра разом зі своїм тренерським штабом прибуде в Англію сьогодні, 24 січня, повідомляє журналіст Педро Сельпуведа у своєму твіттері.

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Зазначається, що фахівець вже узгодив контракт. Останнім його місцем роботи став турецький Фенербахче. Раніше повідомлялось, що Евертон провів співбесіду з Фабіо Каннаваро, а також цікавився можливістю запросити Вейна Руні або Френка Лемпарда. Наразі обов'язки головного тренера виконує Данкан Фергюсон.

Додамо, що "іриски" наразі посідають 16 місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 19 очок. Відрив від зони вильоту становить 4 пункти.

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