Програму 23-го туру АПЛ відкривав поєдинок на Вікерідж Роуд, де Уотфорд приймав Норвіч. Це був надзвичайно важливий матч, адже обидві команди боряться за виживання – "олені" трималися всього в 1 заліковому балі від зони вильоту, а "канарки" розташувалися прямо під ними. Поразка була неприпустимою.

У першому таймі футболісти нічим цікавим не потішили. Реально небезпечних моментів на полі не виникало, але ініціативою володіли господарі. Другий же тайм у Уотфорда не пішов. Вже за 5 хвилин після його початку Норвіч відкрив рахунок шедевральним чином – Пуккі увірвався на правий край карного майадчника та виконав м'яке закидання, яке замкнув Сарджент. Джош не просто пробив, а завдав удар напівскорпіоном (без падіння). Такі голи словами не описати. 0:1!

Ще через 10 хвилин на Вікерідж Роуд виникли проблеми зі світлом. За наступні 10 хвилин Їх так і не вирішили, однак освітлення вистачало. Майк Дін відновив гру, а Норвіч практично одразу подвоїв свою перевагу – Рашіца прорвався лівим флангом і виконав класну подачу, а Сарджент замкнув точним ударом головою в дальній кут. 0:2! Це вже була вагома заявка на перемогу.

У камбек Уотфорда перестали вірити на 77-й хвилині, коли Бонавентуре отримав другу жовту картку. "Олені" залишились у меншості – втім, до завершення основного часу вони не здавалися, організувавши кілька хороших моментів. Так, удар Кучо з лінії штрафного на 82-й хвилині заблокували на лінії воріт, постріл Педру на 87-й пройшов над поперечкою, а ефектний гол Сіссоко після закидання у воротарський майданчик не зарахували через офсайд.

Арбітр компенсував аж 15 хвилин. На них Клаудіо Раньєрі випустив Юрая Куцку, однак саме ця заміна добила Уотфорд. На 90+3-й Іда прострілив з правого краю карного майданчика, а словак підрізав м'яч у власні ворота – 0:3! Цей гол виявився останнім у зустрічі. Норвіч святкує перемогу, набирає 16 очок, обходить "оленів" і покидає зону вильоту.