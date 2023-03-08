54-річний Біліч пропрацював в Уотфорді п'ять місяців. Після того, як в останніх 8 матчах його команда здобула лише одну перемогу, хорватський фахівець був звільнений. На його місце прийшов Кріс Вайлдер, інформує офіційний сайт "шершнів".

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Вайлдер підписав контракт до кінця поточного сезону.

Це друга зміна Уотфордом тренера в цьому сезоні. У вересні Біліч прийшов на місце Роба Едвардса, який протримався лише 11 ігор.

Вайлдер дебютує в статусі наставника Уотфорда в суботньому матчі з КПР. Після 35 турів у Чемпіоншипі команда посідає 9 місце в турнірній таблиці.

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