54-летний Билич проработал в Уотфорде пять месяцев. После того, как в последних 8 матчах его команда одержала всего лишь одну победу, хорватский специалист был уволен. На его место пришёл Крис Уайлдер, информирует официальный сайт "шершней".

"Слава Герою!": комментатор перед матчем АПЛ произнес сильную речь в память о мужчине, которого расстреляли оккупанты

Уайлдер подписал контракт до конца текущего сезона.

Это вторая смена Уотфордом тренера в этом сезоне. В сентябре Билич пришёл на место Роба Эдвардса, который продержался всего 11 игр.

Уайлдер дебютирует в статусе наставника Уотфорда в субботнем матче с КПР. После 35 туров в Чемпионшипе команда занимает 9 место в турнирной таблице.

"Я обдурив смерть": екс-гравець Ліверпуля ліз бити Кантона і важив 170 кг – історія дивовижного перевтілення