"Футбол 24" розповідає історію Ніла Раддока – скандального екс-гравця Ліверпуля і низки інших англійських клубів. Аномальна зайва вага колишнього футболіста ледь не відправила його на той світ.

Ніл Раддок – відомий центральний захисник Ліверпуля епохи 90-х на прізвисько "Бритва". Із мерсисайдцями він виграв лише Кубок ліги 1994/95, а впродовж кар'єри зіграв за "червоних" 152 матчі (12 голів, 6 асистів). Також пограв за рідний Міллуолл, Саутгемптон, Тоттенхем, Вест Хем та Крістал Пелас. Раддок набув слави через свою жорстку манеру гри, від якої страждали його відомі суперники – Ерік Кантона, Енді Коул, Іан Райт тощо.

Впродовж кар'єри англієць регулярно потрапляв у низку скандалів. Один із найвідоміших трапився у матчі Ліверпуля проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. У тій грі Ерік Кантона у відповідь на дрібні фоли та провокації поглузував із зайвої ваги опонента, назвавши Раддока "товстою с*кою". Той схопив француза за комірець футболки. Такого нахабства "Король Ерік" не стерпів, погрожуючи гравцю Ліверпуля бійкою в тунелі після фінального свистка на Олд Траффорд.

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"Чесно кажучи, у той момент я трохи запанікував, адже Кантона був більшим за мене. У тій грі Ерік забив нам гол на останній хвилині, а після матчу зачепив ногою мій зад, намагався вдарити ліктем і сказав: "у тунель, у тунель". Він побіг, а я йду і думаю: "А де ж цей французький х*й?".

На щастя, поруч зі мною був Девід Джеймс, а Кантона після того сезону завершив кар'єру, тому більше я проти нього не грав. Але в одній із книг Алекса Фергюсона згадується, що Кантона найбільше ображався, коли грав проти мене", – пригадував Ніл Раддок.

Це далеко не єдиний скандальний випадок із кар'єри Раддока. Вихованець Міллуолла у Саутгемптоні пограв поруч із легендарним Метью Ле Тіссьє, а у своєму дебютному матчі за Тоттенхем отримав перелом ноги (цікаво, що це сталося якраз у грі з Ліверпулем). Вже у складі мерсисайдців Ніл зламав супернику щелепу – справу навіть розглядав цивільний суд, але встановив відсутність умислу у діях футболіста, який уникнув відповідальності.

У 1996-му захисник Ліверпуля у підкаті зламав Енді Коулу дві ноги в матчі резервних команд Ліверпуля та Манчестер Юнайтед – рентген показав тріщини кістки на обох кінцівках. "Мені шкода, я не хотів цього. Я хотів зламати йому лише одну ногу", – жартував пізніше Раддок, який, щоправда, попросив вибачення у нападника МЮ одразу ж, як тільки дізнався про його серйозну травму.

Окрема графа кар'єри англійця – його стосунки із французами. Із Ліверпуля він пішов якраз після приходу Жерара Ульє, а окрім інциденту з Кантона, був ще й конфлікт із Патріком Вієйра у поєдинку Вест Хема та Арсенала. Нинішній наставник Крістал Пелас у тому матчі отримав червону та плюнув у захисника "молотів", за що отримав тривалу дискваліфікацію.

Ще коли Раддок виступав за Тоттенхем (влітку 1993-го Ліверпуль виклав за нього 2,5 млн фунтів), до нього приклеїлося прізвисько "Бритва". На Вайт Харт Лейт (тодішня домашня арена "шпор") відбувся боксерський бій за участю канадця Донована Раддока, якого прозивали "Бритвою". Після цього аналогічний "титул" присвоїли і футболісту, хоча Ніл все заперечував. За словами Раддока, дружина так називала його ще до того бою.

Від "Бритви" страждали не лише суперники. У матчі АПЛ між Ліверпулем та Ньюкаслом Ніл схопив арбітра за геніталії. "Я лежав на газоні, отримавши травму, а рефері каже мені підійматися. Мене з'їдає неймовірний біль, а він каже, що досить прикидатися. От я й схопив його за яйця, мовляв, ну як, не боляче?" – пояснював Ніл свій вчинок.

Раддок завжди страждав від зайвої ваги – проблема була ще тоді, коли він грав у футбол (англієць навіть входив у топ-20 гравців-"важковаговиків"). Не в останню чергу саме через це Ніл регулярно "косив" своїх суперників, компенсовуючи брак швидкості, але після завершення ігрової кар'єри проблема, очевидно, лише загострилася.

Раддок пішов із футболу 20 років тому, а з часом далися взнаки його давні зловживання алкоголем, які призвели до розлучення із дружиною і навіть банкрутства. Як виявилося, це була зовсім не головна проблема відомого скандаліста.

Ще у 2019 році колишній гравець збірної Англії (1 матч проти Нігерії у 1994-му) отримав суворе попередження від лікарів. Медики рекомендували йому якомога швидше схуднути хоча б на 30 кілограмів, щоб зменшити ризик інфаркту. Через це Нілу навіть зробили операцію, встановивши кардіостимулятор. Але далі настав сумнозвісний коронавірус і локдаун тривалістю у кілька місяців...

"У перші місяці пандемії COVID-19 я, як і всі, сидів удома і став дуже лінивим. У той час, сидячи в чотирьрх стінах, я відкрив для себе сервіс доставки їжі Uber Eats. З'явилася можливість замовляти морозиво, не виходячи з дому. Я гладшав із кожним днем - ставав все більшим та лінивішим. Це й***не божевілля", – наводить зізнання Раддока Daily Mail.

За словами екс-футболіста, він не міг контролювати свій раціон, і щодня робив бутерброди з беконом лише для того, щоб бодай чимось зайнятися. Як наслідок, за останні роки його вага зросла до аномальних 171 кілограма – з'явилася серйозна загроза не те, що здоров'ю, а й життю.

На щастя для Раддока, на одному із благодійних матчів він зустрів свого друга – англійського телеведучого Джеймса Арджента, який у травні 2021 року наважився на операцію з видалення частини шлунка. Після цього чоловік схуднув на 82 (!) кілограми, повернувшись до повноцінного активного життя. "Це була просто доля. Побачивши, у якій фантастичній формі перебуває Ардж, у мене не залишилося жодних сумнівів", – 8 вересня 2022 року колишній гравець Ліверпуля таки ліг на операцію.

У процесі хірургічного втручання "Бритві" видалили дві третини шлунка. Тепер Нілу Раддоку достатньо споживати значно менше їжі, щоб втамувати голод. На щастя, хірургічне втручання себе виправдало – тепер екс-футболіст важить приблизно на 45 кілограмів менше.

* Ніл Раддок до і після операції

Через кілька місяців після операції 54-річний батько чотирьох дітей знову почувається щасливим. "Бритва" знімається у кількох телевізійних програмах, планує скинути ще хоча б 20 кілограмів, почав більше грати у гольф і задоволений, що може заїхати з сім'єю у McDonald's без шкоди для свого здоров'я.

"У ресторані я можу замовити 4 страви і спробувати кожної по невеличкому шматку. Мені цього вистачає. Я заходжу в McDonald's і мені нічого не хочеться. Раніше, навіть якщо я не був голодний, то замовити рибне філе, шоколадний коктейль, чізбургер і великий Біг Мак було нормою. Я це все з'їдав.

Знаю, що ці слова прочитають багато людей і скажуть, що я обдурив їх. Я скажу, що я зробив. Я обдурив смерть. Ті, хто знають, як я жив раніше, розуміють, як довго я міг продовжувати у тому ж дусі, і чим це все могло закінчитися", – підсумовує свою історію Ніл Раддок.

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