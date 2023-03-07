"Слава Герою!": коментатор перед матчем АПЛ виголосив сильну промову в пам'ять про чоловіка, якого розстріляли окупанти
09:22 - Читать на русском
Завершальний поєдинок 26-го туру АПЛ Брентфорд – Фулхем (3:2) розпочався з розмови про справді важливі речі.
6’ Ітан Піннок
51’ Айвен Тоуні
85’ Матіас Єнсен
Манор Соломон 39’
Карлос Вінісіус 90+9’
6’ Ітан Піннок
39’ Манор Соломон
51’ Айвен Тоуні
85’ Матіас Єнсен
90+9’ Карлос Вінісіус
Учора набула розголосу історія про українського солдата, якого вбили російські злочинці. Окупанти розстріляли беззбройного чоловіка, останніми словами якого стало гасло "Слава Україні!"
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Коментатор матчу Брентфорд – Фулхем Ігор Бойко свій репортаж розпочав із промови, вшанувавши пам'ять Героя. Він наголосив на подвигу воїна та інших захисників та захисниць Батьківщини, а ще побажав окупантам саме того, чого вони справді заслуговують.
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