Завершальний поєдинок 26-го туру АПЛ Брентфорд – Фулхем (3:2) розпочався з розмови про справді важливі речі.

Учора набула розголосу історія про українського солдата, якого вбили російські злочинці. Окупанти розстріляли беззбройного чоловіка, останніми словами якого стало гасло "Слава Україні!"

Новачок Вереса пережив російську окупацію: "Був епізод, коли гармата російського танка повернулася у наш бік"

Коментатор матчу Брентфорд – Фулхем Ігор Бойко свій репортаж розпочав із промови, вшанувавши пам'ять Героя. Він наголосив на подвигу воїна та інших захисників та захисниць Батьківщини, а ще побажав окупантам саме того, чого вони справді заслуговують.