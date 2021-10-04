Мічел більше не тренуватиме Хетафе, таке рішення особисто ухвалив президент клубу, повідомляє Marca.

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Причиною звільнення 58-річного фахівця стали провальні результати "темно-синіх" на старті сезону, після 8-ми турів Ла Ліги Хетафе здобув лише один заліковий бал і залишається на дні турнірної таблиці.

Мічел очолив команду лише у січні, іспанець відомий вболівальникам своєю грою за Реал у 1981-1996 роках. Претендентом на тренерське крісло Хетафе називають Кіке Санчеса Флореса, який залишається без роботи після звільнення з Уотфорда.

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