Колишній форвард Уотфорда Денні Велбек залишився без клубу після закриття трансферного вікна.

Англійський клуб оголосив про розрив контракту з Велбеком за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Уотфорда.

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За інформацією The Sun, причиною стала велика зарплатня англійця – 100 тисяч фунтів на тиждень. Після вильоту з АПЛ "шершні" не мають змогу виплачувати такі гроші.

До слова, Денні провів 20 поєдинків у складі Уотфорда в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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