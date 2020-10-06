Уотфорд оголосив про відхід Велбека через шалену зарплату екс-форварда Арсенала та Манчестер Юнайтед
13:38 - Читать на русском
Колишній форвард Уотфорда Денні Велбек залишився без клубу після закриття трансферного вікна.
Англійський клуб оголосив про розрив контракту з Велбеком за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Уотфорда.
Екс-форвард Манчестер Юнайтед Велбек нагадав про себе фантастичною бісіклетою – він не забивав майже рік
За інформацією The Sun, причиною стала велика зарплатня англійця – 100 тисяч фунтів на тиждень. Після вильоту з АПЛ "шершні" не мають змогу виплачувати такі гроші.
До слова, Денні провів 20 поєдинків у складі Уотфорда в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та асист.
Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter