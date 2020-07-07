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Екс-форвард Манчестер Юнайтед Велбек нагадав про себе фантастичною бісіклетою – він не забивав майже рік

7 липня 21:43 - Читать на русском
Екс-форвард Манчестер Юнайтед Велбек нагадав про себе фантастичною бісіклетою – він не забивав майже рік
Денні Велбек (крайній ліворуч) / офіційний сайт АПЛ

Нападник англійського Уотфорда Денні Велбек забив розкішний м'яч у поєдинку 34-го туру Прем'єр-ліги проти Норвіча.

10’ Крейг Доусон
55’ Денні Велбек
 
Еміліано Буендіа 4’
4’ Еміліано Буендіа
10’ Крейг Доусон
55’ Денні Велбек

Фактурний форвард забив "канаркам" на старті другого тайму, коли рахунок був рівним – 1:1.

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На 55-й хвилині Уотфорд утік в швидкісну контратаку, яка ледь не завершилася перехопленням. Проте, оборонець Норвіча невдало вибив м'яч і той відскочив до Велбека. Екс-нападник МЮ до такого розвитку подій був готовий – він класно поклав корпус і забив фантастичним ударом через себе в падінні.

До слова, для Денні Велбека це лише другий гол у нинішньому сезоні. До цього він забивав Суонсі в рамках Кубка ліги ще у вересні.

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Англія Відеоновини Денні Денні Велбек Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Норвіч Красиві голи
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