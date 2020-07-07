Екс-форвард Манчестер Юнайтед Велбек нагадав про себе фантастичною бісіклетою – він не забивав майже рік

Нападник англійського Уотфорда Денні Велбек забив розкішний м'яч у поєдинку 34-го туру Прем'єр-ліги проти Норвіча.

Фактурний форвард забив "канаркам" на старті другого тайму, коли рахунок був рівним – 1:1.

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На 55-й хвилині Уотфорд утік в швидкісну контратаку, яка ледь не завершилася перехопленням. Проте, оборонець Норвіча невдало вибив м'яч і той відскочив до Велбека. Екс-нападник МЮ до такого розвитку подій був готовий – він класно поклав корпус і забив фантастичним ударом через себе в падінні.

До слова, для Денні Велбека це лише другий гол у нинішньому сезоні. До цього він забивав Суонсі в рамках Кубка ліги ще у вересні.

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