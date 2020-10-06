Бывший форвард Уотфорда Дэнни Уэлбек остался без клуба после закрытия трансферного окна.

Английский клуб объявил о разрыве контракта с Уэлбеком по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Уотфорда.

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По информации The Sun, причиной стала большая зарплата англичанина – 100 тысяч фунтов в неделю. После вылета из АПЛ "шершни" не имеют возможности выплачивать такие деньги.

К слову, Дэнни провел 20 поединков в составе Уотфорда в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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