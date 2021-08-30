Лондонський Тоттенхем у 3-му турі Прем'єр-ліги мінімально здолав Уотфорд на власному полі. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Команди обмінялися напівмоментами в перші півгодини гри. Взяття ж воріт у виконанні "шпор" вийшло спонтанним.

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На 42-й хвилині лондонці отримали право на штрафний. До м'яча підійшов Сон Хин Мін і замість очікуваного навісу пробив у дальній, воротарський кут, де Даніель Бахманн не зміг перервати політ сфери в сітку. Після перерви нагоди розвинути перевагу Тоттенхема змарнували Аллі, Хойб'єрг і Кейн. Проте, й одного м'яча "шпорам" вистачило для виходу в лідери чемпіонату.

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