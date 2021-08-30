33-летний форвард ушел из Уотфорда, сообщает официальный сайт клуба.

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"Шершни" опубликовали прощальное видео с Дини. Ментальный лидер команды из пригорода Лондона покинул Уотфорд после 11 лет на Викаридж Роуд. Дини перебрался в стан "шершней" в августе 2010-го из Уолсолла. За 11 полных сезонов в составе Уотфорда он провел 419 матчей во всех турнирах, в которых забил 140 мячей и отдал 62 результативные передачи.

К слову, новый сезон АПЛ Уотфорд начал с победы над Астон Виллой и двух поражений – от Брайтона и Тоттенхэма.

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