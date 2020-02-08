Уотфорд не втримав перемогу над Брайтоном і залишився у зоні вильоту з АПЛ

В рамках матчу 26-го туру чемпіонату Англії Уотфорд через прикрий автогол Маріаппи не зміг переграти Брайтон на його полі. (1:1).

Уотфорд в разі виїзної перемоги над Брайтоном міг покинути зону вильоту, тож відповідальність була надзвичайно високою. "Шершні" зі стартовим свистком пішли у розмін атаками з "чайками", але останнім у першому таймі вдалося перестріляти суперника за ударами більш, ніж в два рази. Тим не менш, на перерву команди пішли за переваги Уотфорда, який відкрив рахунок на 19-й хвилині зусиллями Дукуре – Абдулай прорвався на дриблінгу до лінії штрафного й класно вистрілив у дальній кут. 1:0!

VAR може зазнати змін в АПЛ – клуби пропонують переглянути правило фіксування офсайду

Другий тайм виглядав не таким динамічним і багатим на гостроту, однак Брайтон не полишав спроб відігратися. Зокрема, повз ліву стійку на 54-й хвилині вистрілив Скелотто, а на 77-й Муй не зміг переграти голкіпера Фостера у ближньому бою. Зрештою, старання господарів були винагороджені на 79-й хвилині, коли захисник Уотфорда Маріаппа зрізав м'яч у власні ворота – 1:1. Виявилось, що саме цей гол став останнім у зустрічі. Нічия.

Таким чином, Уотфорд залишився на дев'ятнадцятій позиції з 24 очками в активі. Брайтон, маючи 27 залікових балів, тримається на п'ятнадцятій сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікенду