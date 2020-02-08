Уотфорд не удержал победу над Брайтоном и остался в зоне вылета из АПЛ

В рамках матча 26-го тура чемпионата Англии Уотфорд из-за досадного автогола Мариаппы не смог переиграть Брайтон на его поле. (1:1).

Уотфорд в случае выездной победы над Брайтоном мог покинуть зону вылета, поэтому ответственность была чрезвычайно высокой. "Шершни" со стартовым свистком пошли в размен атаками с "чайками", но последним в первом тайме удалось перестрелять соперника по ударам более чем в два раза. Тем не менее, на перерыв команды ушли с преимуществом Уотфорда, открывшего счёт на 19-й минуте усилиями Дукуре – Абдулай прорвался на дриблинге к линии штрафной и классно выстрелил в дальний угол. 1:0!

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Второй тайм выглядел не таким динамичным и богатым на остроту, однако Брайтон не оставлял попыток отыграться. В частности, мимо левой штанги на 54-й минуте выстрелил Скелотто, а на 77-й Муй не смог переиграть голкипера Фостера в ближнем бою. В конце концов, старания хозяев были вознаграждены на 79-й минуте, когда защитник Уотфорда Мариаппа срезал мяч в собственные ворота – 1:1. Оказалось, что именно этот гол стал последним во встрече. Ничья.

Таким образом, Уотфорд остался на девятнадцатой позиции с 24 очками в активе. Брайтон, имея 27 зачётных баллов, держится на пятнадцатой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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