VAR може зазнати змін в АПЛ – клуби пропонують переглянути правило фіксування офсайду

Перший сезон VAR в англійській Прем'єр лізі отримав рекордну порцію критики.

Представники команд АПЛ обговорють ідею пом'якшення правила фіксування офсайду за допомогою відеоасистена VAR, повідомляє The Times.

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Ініціатори змін хочуть прописати в регламенті 10 см запасу для команди, яка атакує, щоб не фіксувались "мінімальні" положення поза грою. В комісії підрахували, що якби ця поправка працювала в поточному сезоні, то 9 з 25-ти скасованих голів – були б зараховані.

Нагадаємо, після 25-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки.

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