toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

VAR може зазнати змін в АПЛ – клуби пропонують переглянути правило фіксування офсайду

00:45 166 Читать на русском
VAR може зазнати змін в АПЛ – клуби пропонують переглянути правило фіксування офсайду
VAR в АПЛ / Фото 90xtra

Перший сезон VAR в англійській Прем'єр лізі отримав рекордну порцію критики.

Представники команд АПЛ обговорють ідею пом'якшення правила фіксування офсайду за допомогою відеоасистена VAR, повідомляє The Times.

Динамо більше, ніж Шахтар – УПЛ оприлюднила повний список матчів, на яких буде застосований VAR

Ініціатори змін хочуть прописати в регламенті 10 см запасу для команди, яка атакує, щоб не фіксувались "мінімальні" положення поза грою. В комісії підрахували, що якби ця поправка працювала в поточному сезоні, то 9 з 25-ти скасованих голів – були б зараховані.

Нагадаємо, після 25-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки.

Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Динамо офіційно оголосило про перехід Беніто
7 лютого
6263
Теги
Англія АПЛ Відеоасистент арбітра (VAR)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
2
хв
Евертон
14:30
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук