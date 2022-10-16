У неділю у 10-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Кельн – Аугсбург – 3:2

Голи: Тіггес, 47, 81, Гусайнбазік, 61 – Нідерлехнер, 14, Каліджурі, 69

Уніон Берлін – Борусія Д – 2:0

Голи: Хаберер, 8, 21

Баварія – Фрайбург – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Кельн та Аугсбург. Гості першими вийшли вперед – Нідерлехнер вдало замкнув простріл від Вінтера. За 2 хвилини Груесо подвоїв, але арбітр угледів офсайд і гол не було зараховано.

Одразу по перерві Тіггес відновив статус-кво. В середині другого тайму команди знову обмінялись голами – Кельн зусиллями Гусайнбазіка вийшов вперед, але вже за вісім хвилин Каліджурі знову зробив рахунок рівним. Наприкінці матчу Тіггес оформив дубль і підняв команду одразу на сьому сходинку турнірної таблиці.

Уніон у матчі з дортмундською Борусією ще до перерви зумів забити два м'ячі, створивши собі комфортну перевагу – дубль оформив Хаберер. На початку зустрічі він скористався помилкою Кобеля, а в середині тайму потужно пробив з далекої відстані у нижній кут. "Джмелі" довше тримали м'яч, але, окрім цього показника, нічим особливим похизуватися не могли.

Баумгартль по перерві міг ставити крапку у матчі, але цього разу надійно зіграв Кобель. У Борусії геть нічого не виходило в атаці і фантастична перевага у володінні м'ячем (71% на 29%) не мала особливого значення. Як наслідок, берлінці вистояли, набрали 23 очки і закріпились на вершині турнірної таблиці, Борусія з 16-ма пунктами восьма.

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