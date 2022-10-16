В воскресенье в 10-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Кельн – Аугсбург – 3:2

Голы: Тиггес, 47, 81, Гусайнбазик, 61 – Нидерлехнер, 14, Калиджури, 69

Унион Берлин – Боруссия Д – 2:0

Голы: Хаберер, 8, 21

Бавария – Фрайбург – начало матча в 20:30

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В первом матче сошлись соседи по турнирной таблице – Кельн и Аугсбург. Гости первыми вышли вперед – Нидерлехнер удачно замкнул прострел от Винтера. Через 2 минуты Груесо удвоил, но арбитр увидел офсайд и гол не был засчитан.

Сразу после перерыва Тиггес восстановил статус-кво. В середине второго тайма команды снова обменялись голами – Кельн усилиями Гусайнбазика вышел вперед, но уже через восемь минут Калиджури снова сделал счет равным. В конце матча Тиггес оформил дубль и поднял команду сразу на седьмую строчку турнирной таблицы.

Унион в матче с дортмундской Боруссией еще до перерыва сумел забить два мяча, создав себе комфортное преимущество – дубль оформил Хаберер. В начале встречи он воспользовался ошибкой Кобеля, а в середине тайма мощно пробил с дальнего расстояния в нижний угол. "Шмели" дольше держали мяч, но, кроме этого показателя, ничем особенным похвастаться не могли.

Баумгартль после перерыва мог ставить точку в матче, но в этот раз надежно сыграл Кобель. У Борусии совершенно ничего не получалось в атаке и фантастическое преимущество во владении мячом (71% на 29%) не имело особого значения. Как следствие, берлинцы выстояли, набрали 23 очка и закрепились на вершине турнирной таблицы, Боруссия с 16 пунктами восьмая.

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