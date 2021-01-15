Програму 16-го туру Бундесліги відкривав поєдинок у Берліні між Уніоном і Байєром. Зустріч була неймовірно важливою для обох команд: гості в разі перемоги посіли б другу позицію в турнірній таблиці, а господарі в разі власного успіху піднялися б аж у зону Ліги чемпіонів – щоправда, вже в суботу конкуренти можуть відновити статус-кво.

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Уніон міг відрити рахунок вже на 14-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку Фрідріх замкнув ударом у стійку. Байєр відповів низкою дальніх неточних ударів та пострілом Шика метрів з десяти в руки голкіперу – от, в принципі, і все, що варто уваги в першому таймі. Матч тривав у рівній боротьбі при певній перевазі "фармацевтів" в активності, а загалом на полі було нудно.

Одразу по перерві Уніон міг вийти вперед внаслідок удару Тойхерта з лінії карного майданчика, однак м'яч влучив у дальню стійку. Після цього команди розмінювались атаками середньої гостроти, але небезпечних моментів не виникало до останніх хвилин. Здавалося, що поєдинок завершиться без голів, але на 88-й хвилині берлінці покарали Байєр за слабкий футбол: Ленц перехопив м'яч на власній половині й одразу запустив розрізну передачу на хід Тойхерту, а той втік від захисників і ефектно переграв Градецкі – 1:0! Це був переможний гол.

Таким чином, Уніон набрав 28 очок, порівнявшись з Борусією Д й піднявшись на четверту позицію завдяки перемозі в особистій зустрічі проти "джмелів". Байєр, маючи в активі 29 залікових балів, залишається третім.

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