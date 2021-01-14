Нападник розірвав угоду із Санкт-Паулі за обопільною згодою. Його контракт діяв до літа 2022 року.

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"Борис звернувся до нас з проханням розірвати контракт. Надії не виправдалися через численні травми. До того ж у нас в складі достатньо гравців. Бажаю Борису подальших успіхів у кар'єрі", – зазначив спортивний директор клубу Андреас Борнемен у коментарі прес-службі клубу.

"Мій час у Санкт-Паулі добігає кінця, на мене чекає новий виклик. Бажаю команді успіхів у другій частині сезону", – лаконічно прокоментував розрив угоди Тащи. За інформацією Bild, наступним клубом українця стане південнокорейський Пхохан Стілерс.

Зазначимо, що Тащи перебрався до Санкт-Паулі у 2019 році, проте не відзначився жодного разу в 28 матчах другої Бундесліги.

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