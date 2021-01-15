Программу 16-го тура Бундеслиги открывал поединок в Берлине между Унионом и Байером. Встреча была невероятно важна для обеих команд: гости в случае победы заняли аж в зону Лиги чемпионов – правда, уже в субботу конкуренты могут восстановить статус-кво.

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Унион мог отрыть счёт уже на 14-й минуте в результате подачи с углового, которую Фридрих замкнул ударом в штангу. Байер ответил рядом дальних неточных ударов и выстрелом Шика метров с десяти в руки голкиперу – вот, в принципе, и всё, что стоит внимания в первом тайме. Матч проходил в равной борьбе при определенном преимуществе "фармацевтов" в активности, а в целом был скучным.

Сразу после перерыва Унион мог выйти вперёд в результате удара Тойхерта с линии штрафной, однако мяч попал в дальнюю штангу. После этого команды разменивались атаками средней остроты, но опасных моментов не возникало до последних минут. Казалось, что поединок завершится без голов, но на 88-й минуте берлинцы наказали Байер за слабый футбол: Ленц перехватил мяч на своей половине и сразу же запустил разрезную передачу на ход Тойхерту, а тот убежал от защитников и эффектно переиграл Градецки – 1:0! Это был победный гол.

Таким образом, Унион набрал 28 очков, сравнявшись с Боруссией Д и поднявшись на четвёртую позицию благодаря победе в личной встрече против "шмелей". Байер, имея в активе 29 зачётных баллов, остаётся третьим.

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