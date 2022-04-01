Честь відновити клубний сезон після міжнародної паузи випала Берліну, де місцевий Уніон приймав Кельн. "Цапів" можна було назвати фаворитами пари, адже вони випередажали столичну команду на три очки й могли впритул наблизитись до шостої позиції. До того ж, господарі не знали перемог у трьох матчах Бундесліги поспіль.

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В першому таймі Уніон та Кельн зіграли на рівних, завдавши по 5 ударів і лише раз влучивши у площину, але дане влучання гострішим було у берлінців – це Беккер з гострого кута стріляв під ближню стійку. Голкіпер парирував. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Другий же тайм "цапи" провалили. Вони пропустили вже за кільканадцять секунд по перерві внаслідк пострілу Авоньї з 11 метрів – м'яч полетів точно в лівий нижній кут. 1:0! Після цього Уніон провів ще 6 ударів із сумарною гостротою 0,84 xG, а от Кельн у відповідь не пробив жодного разу. Попри таку серйозну перевагу, забити другий гол берлінці не змогли.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Уніона. Столичний колектив набрав 41 очко й піднявся на сьому позицію в турнірній таблиці Бундесліги, в той час як Кельн опустився на восьму сходинку. В активі "цапів" – 40 залікових балів.

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